В Интернете появилась наиболее детальная и научно достоверная трехмерная модель коронавируса SARS-CoV-2 в атомном разрешении. Ее создала студия биомедицинской визуализации Visual Science.

"Модель основана на современных научных данных о строении коронавирусов, а также комментариях ведущих вирусологов, занимающихся изучением этой группы вирусов. Это наиболее достоверная модель из представленных на данный момент. При ее создании были использованы подходы и методы, применяемые в фундаментальных и прикладных научных исследованиях", - говорится в описании проекта.

Напомним, что ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса. Это служит доказательством генетического разнообразия и быстрого развития SARS-CoV-2. А также свидетельствует о его потенциальной опасности в будущем в силу изменчивости его генома.