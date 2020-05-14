Создана самая детальная и достоверная 3D-модель коронавируса (видео) [ Редактировать ]
В Интернете появилась наиболее детальная и научно достоверная трехмерная модель коронавируса SARS-CoV-2 в атомном разрешении. Ее создала студия биомедицинской визуализации Visual Science.
"Модель основана на современных научных данных о строении коронавирусов, а также комментариях ведущих вирусологов, занимающихся изучением этой группы вирусов. Это наиболее достоверная модель из представленных на данный момент. При ее создании были использованы подходы и методы, применяемые в фундаментальных и прикладных научных исследованиях", - говорится в описании проекта.
Напомним, что ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса. Это служит доказательством генетического разнообразия и быстрого развития SARS-CoV-2. А также свидетельствует о его потенциальной опасности в будущем в силу изменчивости его генома.
по теме
Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса
Опираясь на результаты своей работы ученые утверждают, что пандемия коронавируса началась в период с 6 октября по 11 декабря 2019 года.
В США убит профессор из Китая, изучавший COVID-19
Следователи не нашли доказательств, что убийство связано с исследованиями коронавируса. В полиции уверены, что случившееся стало "результатом длительного спора по поводу интимного партнера".
Ученые узнали, как долго коронавирус держится в воздухе
Микрокапли, выделяемые при дыхании, распространяются минимум на расстояние вытянутой руки. Они способны "зависать" в воздухе более двух часов, что создает потенциальную возможность заражения.
Надежная защита: создано "вирусофорбное" покрытие
Жидкость распыляется из специального аэрозоля
Под действием тепла и влаги коронавирус гибнет быстрее - ученые
Период полураспада частей вируса сокращался в лабораторных условиях по мере увеличения температуры и влаги