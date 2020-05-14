COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні за добу кількість тих, хто видужав від коронавірусу перевищила кількість тих, хто захворів.
427 - проти 422. Загалом, від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікував майже 17 тисяч людей. Більше чотирьох сотень - померли. І найбільше, як ви бачите, на карті - вірус ударив по західних областях. Та загальна динаміка по Україні позитивна. Тож в уряді вже говорять: з 22 травня розпочнеться другий етап пом'якшення карантину. Що саме дозволять - розповів міністр охорони здоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Це дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звичайно, без глядачів, це відкриття готелів, окрім костелів, та без функціонування ресторанів, та спортивних залів. Це зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), тобто, ми даємо дозвіл. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і також на дошкільні навчальні заклади.
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