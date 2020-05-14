В Україні за добу кількість тих, хто видужав від коронавірусу перевищила кількість тих, хто захворів.

427 - проти 422. Загалом, від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікував майже 17 тисяч людей. Більше чотирьох сотень - померли. І найбільше, як ви бачите, на карті - вірус ударив по західних областях. Та загальна динаміка по Україні позитивна. Тож в уряді вже говорять: з 22 травня розпочнеться другий етап пом'якшення карантину. Що саме дозволять - розповів міністр охорони здоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: