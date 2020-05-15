На днях прямо в помещении Комитета Верховной Рады произошла кража. Жертвой неизвестных пока воров стала народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Об этом передает strana.ua c ссылкой на собственные источники в парламенте.



Из депутатского кабинета в здании на Липской неизвестные злоумышленники похитили "казенный" китайский ноутбук, который Василевской-Смаглюк выдали для служебного пользования в Раде.

Отметим, что мотив кражи пока не установлен - либо просто кто-то ушлый, имеющий доступ к охраняемому УГО помещению, решил поживиться, либо же в компьютере Василевской-Смаглюк была какая-то важная служебная, либо личная информация и целью воровства было именно завладение этими сведениями.

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