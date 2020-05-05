В Киеве обокрали квартиру сотрудника ГПУ [ Редактировать ]
В Киеве обокрали квартиру сотрудника ГПУ/ Фото: tvc.ru
В Киеве неизвестные обокрали квартиру сотрудника Офиса Генпрокурора. Об этом сообщает "УНН", ссылаясь на правоохранителей.
Инцидент произошел между 1 и 3 мая.
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"Неустановленное лицо через балкон проникло в квартиру сотрудника Офиса Генпрокурора, откуда похитило деньги и ценности, а также пистолет "Форт" с патронами к нему", - говорится в сообщении.
По факту происшествия начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Ранее сообщалось, что мошенники создали новую схему кражи денег с карт.
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