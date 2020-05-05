В Киеве неизвестные обокрали квартиру сотрудника Офиса Генпрокурора. Об этом сообщает "УНН", ссылаясь на правоохранителей.

Инцидент произошел между 1 и 3 мая.

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"Неустановленное лицо через балкон проникло в квартиру сотрудника Офиса Генпрокурора, откуда похитило деньги и ценности, а также пистолет "Форт" с патронами к нему", - говорится в сообщении.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Ранее сообщалось, что мошенники создали новую схему кражи денег с карт.