В Киеве новый очаг заражения: коронавирус "пробрался" в интернат для девочек [ Редактировать ]
В Киеве выявлен новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Сначала в интернате обнаружили больную женщину-работницу. После этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу. Всего протестировали 182 человека.
По результатам тестов COVID-19 выявили у 81 человека:
- 53 воспитанниц в возрасте от 7 до 35 лет;
- 26 женщин из персонала интерната;
- 2 мужчин из персонала интерната;
В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате. Как выяснилось, вирус занесла младшая медсестра одной из групп интерната.
"Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает. Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек - полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции, а также медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - сообщил Кличко.
Мэр Киева также сообщил, что проверят и протестируют на коронавирус также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и четыре специализированных учреждения для женщин и мужчин.
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