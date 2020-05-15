Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19, увеличилось на 56 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Виталий Кличко.

Среди заболевших:

27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет;

2 девочки 9 и 13 лет;

19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет;

8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус побороли 200 жителей столицы.

"Судя по такому количеству больных, мы имеем результат отдыха киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей в сутки - это и детские площадки, и халатность родителей! Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено! И я уже обращался: удерживайте от прогулок более старших детей, не отпускайте их проводить время в больших компаниях сверстников", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, что Минздрав одобрил открытие метро в Киеве с 25 мая, если не вырастет заболеваемость коронавирусом.