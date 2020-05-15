В американском штате Калифорния угонщика электромобиля Tesla удалось задержать при помощи телефона. Автовладелец просто запер со своего смартфона злоумышленника в салоне машины и вызвал полицию. Об этом сообщает Barstow Police Department в Facebook.

Происшествие случилось на парковке торгового центра.

В своей Tesla Model 3 сидел хозяин. К электрокару подошел мужчина, распахнул дверцу водителя и потребовал, чтобы владелец покинул салон. Мужчина решил не оказывать сопротивления, спокойно вышел и позволил преступнику сесть за руль его электромобиля, завести и начать движение.

Тогда хозяин воспользовался специальным приложением на своем смартфоне и заблокировал движение Tesla, а заодно закрыл автовора в салоне.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели преступника, который вел себя совершенно неадекватно. Позже оказалось, что угонщик, 21-летний Чарли Смит, был в состоянии алкогольного опьянения.

Ему предъявили обвинение в угоне и арестовали.