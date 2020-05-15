Владелец Tesla "словил" угонщика на смартфон [ Редактировать ]
В американском штате Калифорния угонщика электромобиля Tesla удалось задержать при помощи телефона. Автовладелец просто запер со своего смартфона злоумышленника в салоне машины и вызвал полицию. Об этом сообщает Barstow Police Department в Facebook.
Происшествие случилось на парковке торгового центра.
В своей Tesla Model 3 сидел хозяин. К электрокару подошел мужчина, распахнул дверцу водителя и потребовал, чтобы владелец покинул салон. Мужчина решил не оказывать сопротивления, спокойно вышел и позволил преступнику сесть за руль его электромобиля, завести и начать движение.
Тогда хозяин воспользовался специальным приложением на своем смартфоне и заблокировал движение Tesla, а заодно закрыл автовора в салоне.
Прибывшие на место происшествия полицейские увидели преступника, который вел себя совершенно неадекватно. Позже оказалось, что угонщик, 21-летний Чарли Смит, был в состоянии алкогольного опьянения.
Ему предъявили обвинение в угоне и арестовали.
Угонщик-неудачник Чарли Смит. Barstow Police Department
Отметим, что Tesla Model 3 была представлена в 2016 году. Помимо блокировки дверей и регулирования работы двигателя, со смартфона можно также найти свой электрокар по геолокации, проверить уровень заряда аккумулятора и "позвать" Tesla, которая доедет до владельца с помощью автопилота.
Читайте еще, Tesla выпустила обновленное ПО для своего автомобиля, с его помощью электрокар сможет распознавать сигналы светофоров и дорожных знаков.
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