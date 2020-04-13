Машина-робот попала в ДТП: автопилот не "спас" Tesla от аварии (видео) [ Редактировать ]
В Калифорнии автомобиль Tesla Model 3, который управлялся автопилотом попал в аварию на скользкой дороге.
Об этом пишет Корреспондент.
По их словам, автомагистраль оказалась мокрой из-за дождя и соседний пикап попал в занос, его закрутило и авто вылетело на полосу, по которой двигалась Tesla. Водитель пытался затормозить сам, но машина все-равно попала в ДТП.
"Я ударил по тормозам, не дожидаясь реакции автопилота. Не уверен, кто сработал быстрее - я или система", - отметил водитель Tesla Трой Дэвис.
Известно, что в результате столкновения никто не пострадал, но ремонт транспортных средств влетит владельцам в копеечку.
Читайте еще, Tesla выпустила обновленное ПО для своего автомобиля, с его помощью электрокар сможет распознавать сигналы светофоров и дорожных знаков.
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