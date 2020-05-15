Замминистра МОН Егор Стадный, ответственный за высшее образование, находится под влиянием экс-министра Сергея Квита, и в условиях не назначения министра реализует планы Квита по дорогостоящей аккредитаций образовательных программ в НАОКВО и охоте за научным плагиатом.

Деятельность Стадного и Квита может привести к тому, что тысячи выпускников вузов обратяться с исками к Минобразованию за нарушение их прав на получение дипломов. Что вызывает тревогу в коллективе министерства. Об этом сообщил источник в МОН.

В конце прошлого года МОН, возглавляемое на тот момент советником Сергея Квита Анной Новосад, инициировало внесение изменений в законодательство о высшем образовании. Теперь вузы не могут выдавать дипломы гособразца, если их образовательные программы не аккредитованы в Нацагентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО, в укр. НАЗЯВО - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти), которое с 13.02.19 возглавляет Квит. Он же был инициатором введения аккредитации образовательных программ.

Стоимость аккредитации одной программы в агентстве Квита составляет около 90 тыс грн. Вузы, которые не успеют или не смогут из-за финансовых проблем или конфликтных отношений с бывшим министром, аккредитовать свои программы, лишаются права выдать любые виды дипломов.

Это создает почву для судебных исков, поскольку по закону аккредитация является обязательной только для дипломов гособразца, что признают и в НАОКВО.

Однако Стадный в нарушение закона "О высшем образовании ("Про вищу освіту") от 2014 года, трактует ее как принудительную процедуру для всех видов дипломов. Признавая невозможность получения выпускниками документа о высшем образовании.

Источник так же сообщил, что коллектив Минобразования обеспокоен последствиями еще одного совместного проекта Стадного и Квита - по лишению ученых степеней "плагиаторов диссертаций". Эта процедура не детализирована в "законе Новосад", что позволяет НАОКВО перекладывать ответственность на Аттестационную коллегию МОН. После отставки министра, самым высокопоставленным должностным лицом в коллегии стал Егор Стадный.

По такой схеме был лишен степени доктора наук Петр Ющенко. Так же в НАОКВО подтвердили наличие плагиата в диссертациях замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова, заведующей кафедры философии КНУКиИ, супруги экс-вице-премьера Екатерины Кириленко и декана юридического факультета КНУ Ивана Гриценко, который поддерживал Андрея Мелешевича в борьбе за пост президента Киево-Могилянской академии, а не креатуру Квита Марину Ткачук. Драйвером процесса выступает депутат "Голоса" Инна Совсун , создавшая с Квитом и Стадным грантовый центр CEDOS.

Применения "закона Новосад" задним числом создает условия для судебных исков к МОН или корупционного решения вопроса сохранения научного звания уличенных в "плагиате" лиц.

"Мы не хотим ходить по судам и допросам и отдуваться за бизнес Стадного с Квитом", - сказал источник в Минобразования.