СМИ: Стадный и Квит могут оставить выпускников вузов без дипломов [ Редактировать ]
Замминистра МОН Егор Стадный, ответственный за высшее образование, находится под влиянием экс-министра Сергея Квита, и в условиях не назначения министра реализует планы Квита по дорогостоящей аккредитаций образовательных программ в НАОКВО и охоте за научным плагиатом.
Деятельность Стадного и Квита может привести к тому, что тысячи выпускников вузов обратяться с исками к Минобразованию за нарушение их прав на получение дипломов. Что вызывает тревогу в коллективе министерства. Об этом сообщил источник в МОН.
В конце прошлого года МОН, возглавляемое на тот момент советником Сергея Квита Анной Новосад, инициировало внесение изменений в законодательство о высшем образовании. Теперь вузы не могут выдавать дипломы гособразца, если их образовательные программы не аккредитованы в Нацагентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО, в укр. НАЗЯВО - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти), которое с 13.02.19 возглавляет Квит. Он же был
Стоимость аккредитации одной программы в агентстве Квита составляет около 90 тыс грн. Вузы, которые не успеют или не смогут из-за финансовых проблем или конфликтных отношений с бывшим министром, аккредитовать свои программы, лишаются права выдать любые виды дипломов.
Это создает почву для судебных исков, поскольку по закону аккредитация является обязательной только для дипломов гособразца, что
Однако Стадный в нарушение закона "О высшем образовании ("Про вищу освіту") от 2014 года, трактует ее как принудительную процедуру для всех видов дипломов.
Источник так же сообщил, что коллектив Минобразования обеспокоен последствиями еще одного совместного проекта Стадного и Квита - по лишению ученых степеней "плагиаторов диссертаций". Эта процедура не детализирована в "законе Новосад", что позволяет НАОКВО перекладывать ответственность на Аттестационную коллегию МОН. После отставки министра, самым высокопоставленным должностным лицом в коллегии стал Егор Стадный.
|
По такой схеме был
Применения "закона Новосад" задним числом создает условия для судебных исков к МОН или корупционного решения вопроса сохранения научного звания уличенных в "плагиате" лиц.
"Мы не хотим ходить по судам и допросам и отдуваться за бизнес Стадного с Квитом", - сказал источник в Минобразования.
по теме
Когда в Украине откроют детские садики: названо главное условие
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сделал заявление
Освітній прорив чи недбальство: наскільки ефективною виявилася онлайн-освіта в Україні
Як багато школярів можуть собі дозволити онлайн-освіту і чи не доведеться їм вступати у виші дистанційно?
Пандемия коронавируса: 42 тысячи детей вернули из интернатов в семьи
Из-за пандемии коронавируса 42 тысячи детей из интернатов вернули в семьи, не проверив местные условия проживания
Як діти переносять коронавірус: про що необхідно знати батькам
Діагноз "коронавірус" підтвердили у більш як тисячі українських малюків. І хоча кілька місяців тому, ще на початку епідемії, лікарі запевняли: дітей COVID-19 обходить. Та виявилося, що це не так - малеча теж хворіє, і дехто доволі тяжко
Діти на продаж: у київському готелі утримують півсотні немовлят, народжених для іноземців
Український інкубатор. Сотні немовлят, народжених сурогатними матерями, не можуть забрати їхні батьки. Хто відповість за міжнародний скандал?