Со следующей недели в Украине начнут использовать ИФА-тесты на определение антител к коронавирусной инфекции. При этом будут также применяться тесты украинского производства, об этом сообщил на брифинге глава Минздрава - Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.

В понедельник, 18 мая, уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов. Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты, и это существенно увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых будем тестировать

Также, Максим Степанов отмечал, что предпочтение для тестирования будут отдавать, как европейским и отечественным тестам.

Тестирование украинцев на коронавирус/Фото: pravda

Если говорить в разрезе компаний-производителей ИФА-тестов, то у нас есть украинские испытания тест-систем. Они уже на завершающей стадии. Также мы собираемся использовать тесты компании "Лярош", которые подтверждены европейскими сертификатами

Напомним, 16 мая, в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев коронавируса.