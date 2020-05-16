Тесты на коронавирус: украинцев начинают массово проверять [ Редактировать ]
Со следующей недели в Украине начнут использовать ИФА-тесты на определение антител к коронавирусной инфекции. При этом будут также применяться тесты украинского производства, об этом сообщил на брифинге глава Минздрава - Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.
В понедельник, 18 мая, уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов. Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты, и это существенно увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых будем тестировать
Также, Максим Степанов отмечал, что предпочтение для тестирования будут отдавать, как европейским и отечественным тестам.
Тестирование украинцев на коронавирус/Фото: pravda
Если говорить в разрезе компаний-производителей ИФА-тестов, то у нас есть украинские испытания тест-систем. Они уже на завершающей стадии. Также мы собираемся использовать тесты компании "Лярош", которые подтверждены европейскими сертификатами
Напомним, 16 мая, в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев коронавируса.
по теме
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни
Правоохранителей будут тестировать на коронавирус
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение тестирования на коронавирус сотрудников правоохранительных органов
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни
Коронавирус "атаковал" более трех миллионов человек
Число зараженных коронавирусом в мире выросло до 3 миллионов