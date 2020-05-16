Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
По состоянию на 09:00 16 мая, в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 497 летальных исходов от COVID-19. 4 906 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Количество случаев инфицирования по областям:
- Винницкая область - 700 случаев;
- Волынская область - 599 случаев;
- Днепропетровская область - 806 случаев;
- Донецкая область - 121 случай;
- Житомирская область - 540 случаев;
- Закарпатская область - 858 случаев;
- Запорожская область - 365 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
- Кировоградская область - 441 случай;
- г. Киев - 2221 случай;
- Киевская область - 1143 случая;
- Львовская область - 969 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 236 случаев;
- Одесская область - 734 случая;
- Полтавская область - 263 случая;
- Ривненская область - 1104 случая;
- Сумская область - 161 случай;
- Тернопольская область - 1065 случаев;
- Харьковская область - 773 случая;
- Херсонская область - 167 случаев;
- Хмельницкая область - 235 случаев;
- Черновицкая область - 2647 случаев;
- Черкасская область - 363 случая;
- Черниговская область - 105 случаев.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее сообщалось, что в Украине официально продлили карантин до 22 мая, однако уже с 11 мая карантинные меры начали ослаблять.
по теме
Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 522 новых случая коронавируса
Халатность врачей, антисанитария и хаос: что происходит с больными в военном госпитале (эксклюзив)
Возмущенный пациент госпиталя ГПСУ обратился в редакцию Podrobnosti.ua
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
В Україні за добу кількість тих, хто видужав від коронавірусу перевищила кількість тих, хто захворів
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни
Надбавки медикам в полном объеме выплатили в 18 областях - Минздрав
Еще в шести областях продолжается анализ по больницах