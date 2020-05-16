Певица Ани Лорак поделилась с фанатами не только милым фото, на котором певица продемонстрировала свою потрясающую фигуру, но и поделилась с фолловерами в Instagram списком своих любимых книг.

Время для отдыха. Время для саморазвития. И книги в этом – лучшие друзья.

Ани Лорак/Фото: instagram

Вот некоторые из моих фаворитов:

– "Ваш ребенок может все" (Пэг Доусон, Ричард Гуар)

– "Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни" (Тит Нат Хан)

– "Книга о теле" (Кэмерон Диас, Сандра Барк)

– "Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу"(Брендон Берчард)

– "HBR Guide. Эмоциональный интеллект"(Дениэл Гоулман и другие)

Напомним, ранее Сандра Баллок впервые показала свою приемную дочь.

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