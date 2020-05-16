Ани Лорак показала лучших друзей (фото) [ Редактировать ]
Певица Ани Лорак поделилась с фанатами не только милым фото, на котором певица продемонстрировала свою потрясающую фигуру, но и поделилась с фолловерами в Instagram списком своих любимых книг.
Время для отдыха. Время для саморазвития. И книги в этом – лучшие друзья.
Ани Лорак/Фото: instagram
Вот некоторые из моих фаворитов:
– "Ваш ребенок может все" (Пэг Доусон, Ричард Гуар)
– "Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни" (Тит Нат Хан)
– "Книга о теле" (Кэмерон Диас, Сандра Барк)
– "Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу"(Брендон Берчард)
– "HBR Guide. Эмоциональный интеллект"(Дениэл Гоулман и другие)
Напомним, ранее Сандра Баллок впервые показала свою приемную дочь.
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