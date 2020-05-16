Украинская певица Анна Седокова удивила фанатов очень смелым образом. Певица облачилась в латекс и призналась, что проговаривает аффирмацию, чтобы стать уверенной в себе. На своей странице в Instagram 37-летняя звезда призвала фанатов проверить магическую силу аффирмаций и на себе.

Седокова посоветовала проговаривать аффирмации регулярно, общаться со своим внутренним ребенком, обратиться к близким с просьбой почаще говорить о том, что вы — классная.

В поиске миллион вариантов, важно найти свою и быть с ней согласным. Я вчера практиковалась и поняла, что "Я худая" как-то не очень у меня выходит. "Я с каждым днем становлюсь идеальнее для себя" подходит больше

Первым, кто прокомментировал ее пост в Instagram, стал ее 27-летний возлюбленный Янис Тиммы. Парень признался певице, что именно она и есть смыслом его жизни - "Ты моя жизнь!", написал бойфренд Анны.

Напомним, ранее Тина Кароль поразила фанатов сексуальным фото. На снимке певица позирует в белой мужской рубашке. Дополнили образ небрежная укладка и легкий макияж.

Ранее, Влад Яма рассказал, что переболел коронавирусом. Танцор поделился информацией о болезни с фанатами уже спустя месяц после того, как переболел.