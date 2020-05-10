Американская актриса Сандра Баллок впервые показала поклонникам свою приемную дочь Лайлу. Несколько лет Баллок пристально скрывала своих детей от прессы, чтобы не они не испытывали стресс. Но вот, с доброй миссией, актриса рискнула и дистанционно появилась в токшоу Джады Пинкетт-Смит Red Table Talk, со своей 8-летней дочерью. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

В прошлом месяце Сандра, ее дети и бойфренд передали в больницу 6000 респираторов. В токшоу актриса познакомилась с одной из работниц этого госпиталя и поблагодарила ее за ее труд.

Сандра Баллок и ее дочь Лайла/Фото: etonline

Актриса утверждает, что сделать это доброе дело - это было идеей Лайлы и ее старшего брата Луи, которому 10. Поэтому актриса обратилась к их педиатру и попросила список больниц, которые нуждаются в помощи во время пандемии.

Напомним, ранее коронавирус спас жизнь британке.

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