Сандра Баллок впервые показала дочь [ Редактировать ]
Американская актриса Сандра Баллок впервые показала поклонникам свою приемную дочь Лайлу. Несколько лет Баллок пристально скрывала своих детей от прессы, чтобы не они не испытывали стресс. Но вот, с доброй миссией, актриса рискнула и дистанционно появилась в токшоу Джады Пинкетт-Смит Red Table Talk, со своей 8-летней дочерью. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
В прошлом месяце Сандра, ее дети и бойфренд передали в больницу 6000 респираторов. В токшоу актриса познакомилась с одной из работниц этого госпиталя и поблагодарила ее за ее труд.
Сандра Баллок и ее дочь Лайла/Фото: etonline
Актриса утверждает, что сделать это доброе дело - это было идеей Лайлы и ее старшего брата Луи, которому 10. Поэтому актриса обратилась к их педиатру и попросила список больниц, которые нуждаются в помощи во время пандемии.
Напомним, ранее коронавирус спас жизнь британке.
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