"Евровидение-2021" состоится в Роттердаме [ Редактировать ]
Ежегодный вокальный конкурс "Евровидение" состоится в 2021 году в нидерландском Роттердаме. Об этом было объявлено в ходе прямой трансляции концерта Europe Shine a Light, который проходил вместо "Евровидения" в 2020 году.
Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении "Евровидения" в 2021 году в Роттердаме", — заявили организаторы конкурса.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде из-за пандемии коронавируса.
Напомним, из-за пандемии коронавируса во всем мире в 2020 году конкурс "Евровидение" прошел в достаточно необычном формате.Организаторы решили устроить альтернативную версию мероприятия, чтобы объединить всех участников конкурса. Они не соревновались между собой, а просто выполнят свои песни.
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