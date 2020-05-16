Євробачення-2020: не прогавте фінал пісенного конкурсу [ Редактировать ]
Сьогодні відбудеться фінальний концерт міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Дійство мало відбутися в Роттердамі, в Нідерландах. Однак через пандемію коронавірусу його довелося скасувати.
Організатори вирішили влаштувати альтернативну версію заходу, аби об'єднати усіх учасників конкурсу. Вони не змагатимуться між собою, а просто виконають свої пісні. Окрім цього, глядачі зможуть побачити інтерв'ю з учасниками та уривки з їхніх домашніх концертів.
Нагадаємо, Україну представлятиме гурт Go A. Фінал розпочнеться о 22 годині.
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Другий онлайн-концерт Євробачення відбувся напередодні увечері. Подивитись його можна було на офіційному каналі конкурсу в Youtube. На сцену вийшли учасники з понад 20 держав. Заспівали й виконавці з країн-засновниць конкурсу, так званої "Великої п'ятірки"
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