Сьогодні відбудеться фінальний концерт міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Дійство мало відбутися в Роттердамі, в Нідерландах. Однак через пандемію коронавірусу його довелося скасувати.

Організатори вирішили влаштувати альтернативну версію заходу, аби об'єднати усіх учасників конкурсу. Вони не змагатимуться між собою, а просто виконають свої пісні. Окрім цього, глядачі зможуть побачити інтерв'ю з учасниками та уривки з їхніх домашніх концертів.

Нагадаємо, Україну представлятиме гурт Go A. Фінал розпочнеться о 22 годині.