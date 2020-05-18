У Дубаї відновив роботу найбільший у світі ринок золота. Його вітрини знову виблискують розсипом коштовних прикрас. А от продавці журяться. У чому біда:

Важкі багатоярусні намиста, персні, каблучки з найрізноманітнішим коштовним камінням, вишукані аксесуари і традиційні східні прикраси. Усі ці дорогі товари яскраво виблискують під лампами вітрин найбільшого в світі ринку золота. Загалом, приблизно десять тонн таких виробів та злитків щодня чекають тут на покупців. Та от біда - людей немає. До численних крамничок заходять лише поодинокі клієнти. І кожного тут зустрічають як найшанованішого гостя. Радіють, що нарешті змогли відчинитися після тривалого простою. Адже карантин, який не оминув Арабські Емірати, вдарив і по торговцях вічним товаром.

Четан Дханак, продавець:

Дуже сумно, ми розчаровані. Складно було повірити, що таке сталося. Але це факт, і нам треба якось його прийняти.

Та продавці намагаються підраховувати не збитки, а майбутні прибутки. Сподіваються на пожвавлення торгівлі після відкриття кордонів. Ще до осені розраховують вийти на 50 відсотків звичних продажів.

Чанду Сироя, директор ювелірної компанії:

Ми повернулися до роботи. Інтерес клієнтів не надто великий, люди ще бояться. Проте економіка Дубая орієнтована на експорт, сюди приїздять люди з усього світу. Тож після відновлення авіасполучення усе поступово повернеться до звичного режиму.

А дехто вирішив не чекати і навіть у складні часи знайшов, як принадити клієнтів.

Катя Абу Самра, керівниця відділу розвитку ювелірної компанії:

Буває, коли багато туристів, бізнес зосереджується саме на них. Але не слід забувати про місцевих жителів. Їх чомусь оминули увагою, а ми цим скористалися і створили сервіс безконтактної доставки до порогу.

Торгівля золотом - чимала стаття прибутку Дубаю. Через емірат щороку проходить до 14 відсотків усього світового обігу шляхетного металу. Торік перлину Перської затоки відвідало 16 мільйонів туристів. Від початку пандемії в Арабських Еміратах підтвердили приблизно 24 тисячі інфікувань коронавірусом. Померли від хвороби 220 людей.