Китай заплатит 2 млрд за коронавирус [ Редактировать ]
Китай выплатит компенсацию странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19. На эти цели Пекин выделит 2 миллиарда долларов. Об этом заявил лично глава Поднебесной Си Цзиньпин.
Он уточнил, что средства будут выплачены в течение двух лет. При этом деньги получат в основном развивающиеся страны, пояснил глава Китая. Кроме того, на территории страны в сотрудничестве с ООН будут организованы глобальный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны.
Примечательно, что в США считают, что этой компенсации недостаточно. Так, агентство Bloomberg пишет, что компенсация должна быть в тысячу раз больше - 2 триллиона долларов. Но и этого, по мнению издания, недостаточно для возмещения всех потерь мировой экономики, так как они составили 5 триллионов долларов.
Напомним, что первым выплату компенсации от Китая потребовал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Поднебесная должна всему миру за то, что вовремя не предотвратила эпидемию.
Ранее у Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов.
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