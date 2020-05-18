У Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов [ Редактировать ]
Советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса. Об этом сообщает ABC News.
По его словам, нулевой пациент появился в Ухане в ноябре.
"Китайцы, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения, два месяца скрывали вирус, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его", - сказал Наварро.
Он подчеркнул, что не считает действия китайских властей намеренными, однако отметил, что КНР могли предпринять ряд мер по предотвращению распространения инфекции за пределами Уханя.
Напомним, ВОЗ сделал неутешительный прогноз касаемо эпидемии коронавируса в Украине.
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