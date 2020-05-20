Епідемія коронавірусу в Україні іде на спад - Максим Степанов [ Редактировать ]
Епідемія коронавірусу в Україні іде на спад. 260 інфікованих за минулу добу - рекордний мінімум за останні кілька тижнів. Одужали понад 350 людей. Загалом, від початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли майже 19 тисяч українців. Тож у МОЗ анонсують черговий етап пом'якшення карантину. Нові послаблення обіцяють що 10 днів. Але за умови, що будуть дотримані три критерії.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Які це критерії? Це захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, це заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу - вона повинна не перевищувати 50 відсотків. І ще один критерій - це кількість тестувань, які проводяться у кожному регіоні.
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