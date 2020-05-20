Епідемія коронавірусу в Україні іде на спад. 260 інфікованих за минулу добу - рекордний мінімум за останні кілька тижнів. Одужали понад 350 людей. Загалом, від початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли майже 19 тисяч українців. Тож у МОЗ анонсують черговий етап пом'якшення карантину. Нові послаблення обіцяють що 10 днів. Але за умови, що будуть дотримані три критерії.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: