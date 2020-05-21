Смелость - хорошая черта характера, которая присуща далеко не всем. Астрологи рассказали, у какого знака зодиака на самом деле храброе сердце.

Итак, на первом месте оказался Овен. И речь здесь, по мнению специалистов, не о подавлении страхов, потому что Овен сам управляет своей жизнью и развитием личности.

Человек огненной стихии не боится рисковать собой, когда от этого зависит жизнь других. Спасение людей в критической ситуации для него - обычная реакция.

На такой почве Овен часто становится поклонником экстремальных видов спорта. Однако эксперты советуют все же трезво оценивать свои силы и не испытывать судьбу.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый амбициозный.