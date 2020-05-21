Какой знак зодиака самый бесстрашный [ Редактировать ]
Смелость - хорошая черта характера, которая присуща далеко не всем. Астрологи рассказали, у какого знака зодиака на самом деле храброе сердце.
Итак, на первом месте оказался Овен. И речь здесь, по мнению специалистов, не о подавлении страхов, потому что Овен сам управляет своей жизнью и развитием личности.
Человек огненной стихии не боится рисковать собой, когда от этого зависит жизнь других. Спасение людей в критической ситуации для него - обычная реакция.
На такой почве Овен часто становится поклонником экстремальных видов спорта. Однако эксперты советуют все же трезво оценивать свои силы и не испытывать судьбу.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый амбициозный.
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