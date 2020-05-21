В четверг, 21 мая, министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов полетели в Черновицкую область разбираться с эпидемической ситуацией. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге с аэродрома перед вылетом на Буковину.

"Мы отправляемся с рабочей поездкой в ​​Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения.

Черновицкая область - регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных - 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области. Очень важно самому на месте оценить ситуацию - пообщаться с нашими врачами, медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь", - сказал Степанов.

Степанов также отметил, что хочет также оценить второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе и в связи с эпидемией.

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