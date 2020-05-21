По состоянию на 8:30 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 579 - летальные. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 476 человека, из них 29 детей и 76 медицинских работника... Зафиксировано 15 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания...

При этом выздоровели 272 человека. Всего за все время пандемии заболело 19 706 человека, из них 1 405 детей, а также 3 833 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 6 227 человек, 579 летальных случаев", - отметил он.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.