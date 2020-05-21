Журналисты нашли скрываемую жену министра инфраструктуры Криклия [ Редактировать ]
Журналисты "Стоп Коррупции" обнаружили схему, по которой министр инфраструктуры Владислав Криклий уже много лет якобы скрывает свои доходы и имущество. Как оказалось, чиновник находится в гражданском браке с Татьяной Декало. Именно на нее Криклий регистрирует элитное жилье и дорогие автомобили. Об этом пишут "Українські Новини".
Так, официально Владислав Криклий заявляет, что не женат. Однако сама Татьяна Декало подтвердила журналистам, что находится в отношениях с ним уже 10 лет.
Подавая 12 различных деклараций в течение работы на государственных должностях, Криклий, очевидно, сознательно скрыл наличие женщины. Даже в социальных сетях пара ведет себя, словно они незнакомы друг с другом. Хотя живут в одной квартире, ведут совместное хозяйство и вместе путешествуют на зарубежный отдых.
Все это означает одно - Криклий изобрел схему, по которой спрятал настоящие доходы. Речь о нарушении правил декларирования, для которого предусмотрена уголовная ответственность за сокрытие информации и необоснованное владения активами.
Сейчас супруги живут в роскошной квартире стоимостью 355 тыс. долларов, записанной на Татьяну. Женщина, работающая простым психологом, катается на дорогом авто Mercedes GLС стоимостью около 100 000 долларов. В общем, в "Стоп Коррупции" прослеживают, как автопарк Татьяны Декало становился все дороже параллельно с карьерным ростом Владислава Криклия.
Сам министр инфраструктуры за 2019 задекларировал две квартиры. Одной из них - на 100 квадратов - пользуется безвозмездно. А еще официально ездит на маленьком автомобиле Smart. Впрочем, этого автомобиля журналисты так и не увидели.
Как сообщила руководитель юридического отдела ОО "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик, по выявленным фактам декларирования господином Криклием недостоверной информации журналисты и правозащитники уже направили соответствующие обращения к НАПК, Национальному Антикоррупционному Бюро и в Национальную полицию Украины.
И еще одно доказательство. "СтопКору" стало известно, что Владислав и Татьяна вместе часто путешествуют. Например, 2017 супруги встретили вместе в Аммане: вылетели 31 декабря 2016 из аэропорта "Жуляны" в Амман, провели там неделю, отпраздновали Рождество и 7 января вернулись в Украину.
То есть, в "СтопКоре" смело утверждают: министр инфраструктуры Владислав Криклий ведет совместное хозяйство с Татьяной Декало. И, возможно, уже целых 10 лет, как и рассказала женщина. Потому что она, в отличие от чиновника, все-таки еще не привыкла "правильно" отвечать журналистам и могла сказать лишнего.
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