Выход из карантина: что откроется в ближайшее время [ Редактировать ]
Карантин в Украине продлен до 22 июня. Пять этапов ослабления карантина будут вводиться постепенно. Минздрав разъяснил, что и на каком этапе будет разрешено.
Так, в регионах, где допустят послабления, будет разрешено следующее:
с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов);
с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;
с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки;
с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;
с 15 июня - возобновить авиаперевозки.
При этом по-прежнему остаются под запретом:
- пребывание в общественных местах без маски;
- нахождение на улице без документов;
- самовольное оставление мест изоляции;
- проведение массовых мероприятий группами больше 10 человек;
- посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.
Ранее мы писали о том, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина будет выходить из карантина несколько месяцев.
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