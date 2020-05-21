Карантин в Украине продлен до 22 июня. Пять этапов ослабления карантина будут вводиться постепенно. Минздрав разъяснил, что и на каком этапе будет разрешено.

Так, в регионах, где допустят послабления, будет разрешено следующее:

с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов);

с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;

с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки;

с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;

с 15 июня - возобновить авиаперевозки.

При этом по-прежнему остаются под запретом:

пребывание в общественных местах без маски;

нахождение на улице без документов;

самовольное оставление мест изоляции;

проведение массовых мероприятий группами больше 10 человек;

посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.

Ранее мы писали о том, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина будет выходить из карантина несколько месяцев.