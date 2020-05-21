Украинский футболист поборол коронавирус [ Редактировать ]
Полузащитник клуба Первой лиги Украины "Минай" Игорь Вагин выздоровел от коронавирусной болезни. Об этом сообщил спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец, пишет Football.ua.
Футболист сдал отрицательный тест на COVID-19.
Вагин стал первым и пока единственным украинским футболистом, который заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест 7 мая, после чего был изолирован.
Ранее полузащитник рассказывал о том, что болезнь проходила у него бессимптомно. 15 мая тесты на коронавирус прошли все остальные футболисты "Миная". Новых случаев заболевания в команде выявлено не было.
Ранее мы писали о том, что Татьяна Навка заразилась коронавирусом.
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