Полузащитник клуба Первой лиги Украины "Минай" Игорь Вагин выздоровел от коронавирусной болезни. Об этом сообщил спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец, пишет Football.ua.

Футболист сдал отрицательный тест на COVID-19.

Вагин стал первым и пока единственным украинским футболистом, который заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест 7 мая, после чего был изолирован.

Ранее полузащитник рассказывал о том, что болезнь проходила у него бессимптомно. 15 мая тесты на коронавирус прошли все остальные футболисты "Миная". Новых случаев заболевания в команде выявлено не было.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Навка заразилась коронавирусом.