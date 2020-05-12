Татьяна Навка заразилась коронавирусом [ Редактировать ]
Татьяна Навка и Дмитрий Песков / Фото: РИА Новости
Во вторник, 12 мая, жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что также заразилась коронавирусом.
Об этом сообщает Daily Storm.
Мужа Татьяны госпитализировали. О том, находится ли Навка в больнице, информации нет.
Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом.
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