Депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Валерий Давиденко, которого сегодня 23 мая 2020 года, нашли мертвым в киевском офисе в здании по улице Большой Васильковской, 4. Это возле Бессарабского рынка в Шевченковском районе столицы. Около тела был найден пистолет. Было ли это убийство или самоубийство - предстоит выяснить правоохранителям. У Давиденко было одно огнестрельное ранение.

Народный депутат Валерий Давиденко был владельцем крупной аграрной компании в Черниговской области.

Также, он был деловым партнером будущего министра финансов Юрия Колобова, вместе с ним владел "Терра банком". В активах у его ближайших родственников - несколько фирм, связанных с аграрным сектором. Несколько из них записаны на мать нардепа.

Например, ООО "Агродом" - компания по производству и продаже зерна и других видов сельхозпродукции. Судя по фото, это достаточно масштабный бизнес. Правда, в 2017 году Валерий Давиденко говорил, что еще в 2013 году избавился от своего агробизнеса - когда пошел в народные депутаты. При этом "Агродом" находится на территории избирательного округа нардепа.

Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

Валерий Давиденко/Фото: antikor

Также, Валерия Давиденко являлся членом депутатской группы "Доверие". Депутата избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем.

По факту смерти народного депутата Валерия Давиденко начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Напомним, 23 мая в Киеве погиб народный депутат Украины Валерий Давиденко.