Убит народный депутат [ Редактировать ]
Убит народный депутат Валерий Давиденко. Об этом сообщает Илья Кива на своей странице в Facebook.
По словам Кивы , нардеп от депутатской группы "Довіра" найден мертвым в своем офисе. У него огнестрельное ранение.
Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!
Как сообщает "Страна", которой Кива прокомментировал смерть депутата Давиденко, тело с огнестрельным ранением нашла уборщица.
По информации "Страны", труп был обнаружен около 30 минут назад, в 18.30, в помещении по улице Большая Васильковская 4. Около трупа был пистолет. Было ли это убийство или самоубийство - предстоит выяснить.
Напомним, Валерий Николаевич Давиденко родился 16 марта 1973 года, сообщается на сайте Верховной Рады. В парламент был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Беспартийный. Является членом фракции "Довіра".
Ранее мы сообщали, что в Вышгороде малолетний стрелок убил ветерана АТО.
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