Астрономы обнаружили квазипериодические мерцания в миллиметровых волнах от центра Млечного Пути, Стрельца (Sgr) A *. Команда интерпретировала эти вспышки как радио-пятна, окружающие сверхмассивную черную дыру с радиусом орбиты, меньшим, чем у Меркурия. Об этом пишет портал Phys.org.

Астрономы предполагают, что сверхмассивная черная дыра с массой 4 виллиона Солнц находится в центре Sgr A *. Сама черная дыра не производит никакого излучения. Источником излучения света является палящий газообразный диск вокруг черной дыры. Газ вокруг черной дыры не направляется прямо в гравитационную скважину, но вращается вокруг черной дыры, образуя аккреционный диск.

"Это излучение может быть связано с некоторыми экзотическими явлениями, происходящими в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры", - говорит Томохару Ока, профессор Университета Кейо.

Их сценарий заключается в следующем: горячие точки спорадически образуются в диске и окружают черную дыру, излучая сильные миллиметровые волны. Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, излучение в значительной степени усиливается, когда источник движется к наблюдателю со скоростью, сравнимой со скоростью света. Скорость вращения внутреннего края аккреционного диска довольно велика, поэтому возникает этот необычайный эффект. Астрономы считают, что это является причиной кратковременного изменения миллиметрового излучения от Sgr A *.

Команда предполагает, что изменение может повлиять на усилия по созданию изображения сверхмассивной черной дыры с помощью телескопа Event Horizon.

"В целом, чем быстрее движение, тем сложнее сфотографировать объект. Вместо этого изменение самой эмиссии обеспечивает убедительное понимание движения газа. Мы можем стать свидетелями самого момента поглощения газа черной дырой в ходе долгосрочной кампании мониторинга с ALMA", - говорит Ока.

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