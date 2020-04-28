Негостеприимная галактика: Млечный Путь избавляется от звезд [ Редактировать ]
"Земная" галактика Млечный путь может выбрасывать из своего лона некоторые звездные объекты.
Об этом пишет Eurekalert.
По информации, в результате формирования в галактике сверхновых газовая волна "ударяет" по звездам и выкидывает их за пределы Млечного Пути.
"Высокоточные расчеты показали, что Млечный Путь запускает звезды в космическое пространство в потоках, вызванных взрывами сверхновых", - отмечается в сообщении.
Известно, что звезды, солнечного типа не имеют риска быть выкинутыми за пределы галактики, так как имеют в своем ядре огромное количество метала, что повышает их массу и не дает взрыву оттолкнуть небесное тело.
Ранее мы писали, что ученые выяснили место окончания галактики Млечный Путь. Его край находится в 35 раз дальше от Земли чем Солнце.
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