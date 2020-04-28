"Земная" галактика Млечный путь может выбрасывать из своего лона некоторые звездные объекты.

Об этом пишет Eurekalert.

По информации, в результате формирования в галактике сверхновых газовая волна "ударяет" по звездам и выкидывает их за пределы Млечного Пути.

"Высокоточные расчеты показали, что Млечный Путь запускает звезды в космическое пространство в потоках, вызванных взрывами сверхновых", - отмечается в сообщении.

Известно, что звезды, солнечного типа не имеют риска быть выкинутыми за пределы галактики, так как имеют в своем ядре огромное количество метала, что повышает их массу и не дает взрыву оттолкнуть небесное тело.

Ранее мы писали, что ученые выяснили место окончания галактики Млечный Путь. Его край находится в 35 раз дальше от Земли чем Солнце.