"Диск Вулфа": астрономы обнаружили древнейшую спиральную галактику [ Редактировать ]
Астрономы нашли древнейшую спиральную галактику, которая образовалась через 1,5 млрд лет после Большого взрыва. Ученые считали, что в то время во Вселенной не должно быть таких галактик. Об этом сообщает National Radio Astronomy Observatory.
Ученые назвали галактику DLA0817g "Диском Вулфа" в честь американского астрофизика Артура Вулфа, который несколько лет назад был одним из открывателей галактики. По мнению ученых, "Диск Вулфа" образовался через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва - это на миллиард лет раньше, чем галактика A1689B11, которую ранее считали древнейшей спиральной галактикой.
"Открытие "Диска Вулфа" может изменить подход астрономов к изучению возникновения галактик, который предусматривает, что большие галактики в ранний период развития Вселенной могли образоваться благодаря слиянию меньших галактик и горячих скоплений газа. По мнению ученых, "Диск Вулфа" образовался в результате постоянного накопления холодного газа", - говорится в сообщении.
Новые снимки галактики подтвердили, что у нее сформировался диск, который вращается примерно с той же скоростью, что и Млечный Путь. Но DLA0817g оказалась меньше нашей галактики: ее массу оценивают в 72 млрд масс Солнца, тогда как масса Млечного Пути больше триллиона солнечных масс. А вот скорость звездообразования в ней выше.
Спиральные галактики - разновидность галактик, выразительной особенностью которых является наличие спиральной структуры в диске.
Ранее сообщалось, что Млечный Путь избавляется от звезд.
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