На территории Украины фиксируют более 500 тысяч безработных.

Об этом пишет пресс-служба Государственного центра занятости.

По информации, наиболее существенно затронул Хмельницкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1-2,3) и в Киеве (в 3.5 раза).

Отмечается, что по стране количество открытых вакансий составляет 51 тысяча единиц. Средняя заработная плата варьируется на уровне 7 тысяч гривен.

Известно, что во время карантина работу получили 104 тысячи граждан, большинство людей работают в сфере сельского хозяйства.

Ранее мы писали, что коронавирус привел к потере работы 36 миллионов американцев. Уровень безработицы вырос на 14.7%.