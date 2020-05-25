В Украине рекордно увеличился уровень безработицы [ Редактировать ]
На территории Украины фиксируют более 500 тысяч безработных.
Об этом пишет пресс-служба Государственного центра занятости.
По информации, наиболее существенно затронул Хмельницкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1-2,3) и в Киеве (в 3.5 раза).
Отмечается, что по стране количество открытых вакансий составляет 51 тысяча единиц. Средняя заработная плата варьируется на уровне 7 тысяч гривен.
Известно, что во время карантина работу получили 104 тысячи граждан, большинство людей работают в сфере сельского хозяйства.
Ранее мы писали, что коронавирус привел к потере работы 36 миллионов американцев. Уровень безработицы вырос на 14.7%.
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