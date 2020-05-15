Пандемия коронавируса: в США работу потеряли 36 млн человек [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах от начала пандемии коронавируса 36 млн американцев потеряли свою работу. Об этом сообщает TheGuardian.
Как сообщается, в середине марта свыше 36 млн жителей США подали заявки на получение государственной помощи по безработице, из них около трех миллионов безработных было зарегистрировано в течение последней недели. Таким образом, доля безработных выросла до 14,7 процента, что является наибольшим показателем со времен Великой депрессии.
Несмотря на то, что США ослабляют карантин тем самым обеспечивают работу малого и среднего бизнеса, люди продолжают терять работу. Реальное количество безработных может быть еще больше чем официальные данные.
Ранее сообщалось, что Словения первой в Европе заявила о прекращении эпидемии коронавируса.
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