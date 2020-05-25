Виплати медикам знаходяться на контролі у Президента і Уряду - МОЗ

На кінець тижня всі регіони мали доповісти МОЗ щодо невиплати 300-відсоткових надбавок медикам. Втім, дехто цього не зробив, а дехто надав недостовірну інформацію, - заявили у профільному міністерстві