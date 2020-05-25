Доплатами для соцработников: кто получит надбавку [ Редактировать ]
За период карантина некоторые категории работников социальной сферы получат доплаты в связи с распространением коронавирусной болезни. Об этом сообщает министерство социальной политики.
Согласно утвержденному перечню, доплаты получат социальные педагоги и специалисты по социальной работе, специалисты по социальной помощи на дому, социальные работники, специалисты по физической реабилитации и практические психологи.
Постановлением правительства установлена доплата таким работникам в размере до 100% от зарплаты. Список работников, которым устанавливается доплата, определяется руководителем учреждения сферы соцзащиты.
Доплаты соцработникам планируются за счет местных бюджетов, по программам главных распорядителей бюджетных средств.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что сумму доплаты конкретному медику, работающему с больными коронавирусом, определяет главврач больницы.
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