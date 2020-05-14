В четверг, 14 мая, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что сумму доплаты конкретному медику, работающему с больными коронавирусом, определяет главврач больницы. Об этом он заявил во время брифинга.

Если мы говорим о медицинских работниках, работающих с коронавирусом, то персональный состав этих медицинских работников определяет конкретный главный врач. Он непосредственно, как руководитель медицинского учреждения, получает деньги за лечение больных коронавирусом, в котором учтены 300% заработной платы медицинского персонала. И они уже определяют, какому медицинскому работнику, что платится. В том числе, и если работал медицинский работник, который не в штате этого учреждения, но есть определенный механизм, как это все делать и выплачивать. Непосредственно главный врач определяет это.

При этом задачей Минздрава, по словам Степанова, было обеспечить средствами в 300 процентов к заработной плате всех медицинских работников, задействованных в лечении больных коронавирусной болезнью.

Также Степанов заявил, что экстренные медпомощи подписали договор с НСЗУ, поэтому по новой форме выплат смогут получить средства за апрель.

О заработной плате за апрель, она начисляется за счет заключенных договоров между медицинскими учреждениями, которые борются с COVID-19 и НСЗУ. Сегодня заключены договора со всеми экстренными медицинскими помощами и уже начался перевод средств. Надеюсь, что до конца этой недели большее количество медицинских работников начнет получать эту плату.

Степанов подчеркнул, что выплаты медработникам зависят от скорости заключения контрактов с НСЗУ.

Требую он НСЗУ, как исполнительного органа центральной власти, которая в полном объеме обеспечена всем необходимым для заключения договоров, ускорить этот процесс.

МОЗ проверяет информацию о заработной плате медицинским работникам за март.

Правительство в полном объеме в апреле перечислило средства на зарплаты медикам за март. Мы контролируем выплаты по каждой области в разрезе каждого медицинского учреждения. Согласно отчетам с подписями руководителей, мы видим, что почти все области выплатили заработную плату.

Ранее мы писали о том, что надбавки получили медики только в одной области.