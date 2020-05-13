В Украине надбавки медицинским работникам в размере 300% от заработной платы уже выплачены в 18 областях. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства.

По его словам, еще в шести областях продолжается анализ по больницах.

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"По последним данным, которые нам предоставили области, в подавляющем большинстве, а именно в 18 областях заработная плата выплачена с 300% надбавки в полном объеме. В шести еще продолжается анализ в разрезе больниц… Это то, что касается заработной платы за март", - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что 12 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минздрава Максиму Степанову обсудить с главами всех ОГА доплаты медикам и решить проблемные вопросы в ближайшие дни.

Также мы писали о том, что из-за доплат медикам уволили чиновника.