Надбавки медикам в полном объеме выплатили в 18 областях - Минздрав [ Редактировать ]
В Украине надбавки медицинским работникам в размере 300% от заработной платы уже выплачены в 18 областях. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства.
По его словам, еще в шести областях продолжается анализ по больницах.
"По последним данным, которые нам предоставили области, в подавляющем большинстве, а именно в 18 областях заработная плата выплачена с 300% надбавки в полном объеме. В шести еще продолжается анализ в разрезе больниц… Это то, что касается заработной платы за март", - сообщил министр.
Ранее сообщалось, что 12 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минздрава Максиму Степанову обсудить с главами всех ОГА доплаты медикам и решить проблемные вопросы в ближайшие дни.
Также мы писали о том, что из-за доплат медикам уволили чиновника.
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