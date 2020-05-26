В Одессе на пляже прошли драки с полицией [ Редактировать ]
Во вторник, 26 мая, в Одессе на пляже 16 станции Большого Фонтана произошли массовые беспорядки. Видео инцидента опубликовало издание "Думская".
Арендатор территории установил на пляже сооружение со сваями. По его словам, на место происшествия пришли несогласные со строительством активисты и представители Национального корпуса.
Издание отмечает, что сильных столкновений не было, но полиция пыталась задержать одну из активисток.
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