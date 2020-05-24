Смертельная рыбалка: в Одесской области утонул автомобиль [ Редактировать ]
В ночь на 24 мая в 00:38 вблизи села Троицкое в Одесской области автомобиль слетел в реку Турунчук.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
"Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили", - говорится в сообщении.
Работники ГСЧС вместе с правоохранителями провели обследование береговой линии, и с утра водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения начала поисковые работы в акватории реки.
Водолазы-спасатели нашли и изъяли на берег двух погибших с затонувшего автомобиля.
Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что под Днепром в реку рухнул автомобильный мост вместе с фурой.
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