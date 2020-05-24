Под Одессой в реке утонул автомобиль/ Фото: полиция Одесской области

В ночь на 24 мая в 00:38 вблизи села Троицкое в Одесской области автомобиль слетел в реку Турунчук.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

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"Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС вместе с правоохранителями провели обследование береговой линии, и с утра водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения начала поисковые работы в акватории реки.

Водолазы-спасатели нашли и изъяли на берег двух погибших с затонувшего автомобиля.

Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что под Днепром в реку рухнул автомобильный мост вместе с фурой.