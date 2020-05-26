А поки всі говорять про коронавірус, на Україну насувається інше лихо. Можливі спалахи кору. Бо люди через COVID-19 бояться йти в поліклініки робити щеплення. Цією ситуацією вже й у МОЗ перейнялися.

То що зараз із вакцинацією? І чи перейде Україна від епідемії коронавірусу - до епідемії кору? Марина Григорян - питала.

Вакцинувати дитину чи ні? Це питання знову турбує мам. Але цього разу сперечаються вже не прибічники чи противники щеплень. Зараз батьки бояться коронавірусу. Це Ліліт - мама двох дітей. Її старшій донці майже 6, а сину скоро рік. Їм мали робити щеплення якраз у період карантину. Тож жінка вагається, чи варто зараз вакцинувати дітей.

Ліліт, мати:

Чуть страшно, но и страно не сделать, потому что как ник как, ми выходим на улицу, какое-то общение происходит, поэтому я склоняюсь, что мы будем делать.

І таких розгублених батьків по всій Україні багато. Настільки, що це навіть міністра занепокоїло. В МОЗ кажуть: рівень вакцинації впав.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Ми бачимо в першому кварталі зниження показників родинної імунізації загалом на 5%, а те що стосується ситуації імунизації кір , краснухи.. на наше переконання, вона є критичною, значне зниження на 20%.

Тож моніторимо ситуацію на місцях. Дніпропетровська область. Тут 70 тисяч дітей мають пройти імунізацію від кору, краснухи та паротиту. Укол КПК - на сьогодні зробили лише чверть.

Маргарита Булгакова - сімейний лікар. У неї 50 маленьких пацієнтів. Каже: на її ділянці все йде за планом. І карантин - не перешкода. А все завдяки зусиллям медсестер, які особисто обдзвонювали батьків з проханням привести дітей на щеплення.

Маргарита Булгакова сімейний лікар КЗ "Центр первинної медико-санітарної частини №8":

Мы записываем на конкретное время. И мама с ребенком приходит в этот день, я осматриваю, меряем температуру, осмотр врача и мама идет к прививочной медсестре и соответсвенно выполняем вакцинацию.

Але таке відповідальне ставлення медперсоналу не всюди. Та й батьки таки справді бояться. Тож інфекціоністи кажуть: рівень вакцинації справді трохи знизився. Але поки не критично.

Юрій Жигарєв, інфекціоніст:

Нужно четко понимать, что проблемы нет в том, что у нас нет вакцин.Проблемы чисто технического характера, как только мы выйдем из этих ограничительным мероприятий, которые у нас называются карантином, я думаю, что у нас все вернется к доковидному уровню.

Бо зниження і без того низького рівня вакцинації від кору для України неприпустиме. Інакше це загрожує новими спалахами. Як минулого року, коли.

На кір захворіли понад 57 тисяч українців. А наша країна потрапила в 5-ку світових лідерів разом з Конго, Мадагаскаром та Сомалі.

Анна Горбань, педіатр:

Якщо підійти до кожної людини і запитати, чи хотіли б ви мати дитину, яка перехворіла на кір і стала від цього глухою, сліпою, з вадами серця, мала запалення мозку або ті ускладнення які викликають інші захворювання.

Кір - хвороба, страшна своїми ускладненнями. І ризик заразитися геть не менший, аніж коронавірусом. До того ж зараз у всіх поліклініках дотримуються протоколу вакцинацій у карантинний період.

Ліліт, мати:

Многие делают прививки, ходят в поликлинику, я конечно больше склоняюсь пойти в частную клинику и сделать там, потому что наплыв людей меньше.

Неважливо, де вакцинувати дитину: чи в приватній клініці, чи в державній лікарні. Адже вакцини є всюди. Головне дотримуватись графіка щеплень. Бо це той випадок, коли легковажність окремої людини може стати проблемою всієї країни.