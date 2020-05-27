Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона 2019/2020 годов, остановленный 12 марта из-за пандемии коронавируса, досрочно завершен. Об этом объявил комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен.

В общей сложности команды не сыграли 189 запланированных игр. Однако НХЛ планирует провести плей-офф, в котором вместо обычных 16 команд примут участие 24 - по 12 из Восточной и Западной конференции, имеющих наибольший процент набранных очков.

В розыгрыш не попадут семь команд: "Баффало Сейбрз", "Нью-Джерси Девилз", "Анахайм Дакс", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс", "Оттава Сенаторз" и "Детройт Ред Уингз".

На протяжении серии плей-офф игроки, которых планируется тестировать на коронавирус ежедневно, сдадут в общей сложности порядка 30 тысяч проб на коронавирус, на что лига готова потратить несколько миллионов долларов.

Каждый клуб сможет провести по две выставочные игры, а в заявку на матчи плей-офф можно будет включать 28 хоккеистов и неограниченное количество вратарей.

В какие даты будет разыгран Кубок Стэнли, пока неизвестно. Планируется, что игры будут проводиться только в двух городах. В качестве претендентов рассматриваются Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

НХЛ планирует провести сезон 2020/21 годов в полном объеме. Он стартует в январе 2021 года, поскольку НХЛ хочет избежать одновременного старта с чемпионатом Национальной баскетбольной ассоциации, запланированного на католическое Рождество, 25 декабря.

Ранее "Подробности" сообщали, что финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов. Он состоится 8 июля.