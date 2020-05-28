Пентагон готов выделить Киеву еще $125 миллионов [ Редактировать ]
Пентагон уведомил Конгресс США о том, что власти Украины добились необходимого прогресса в ключевых реформах, поэтому заслуживают получить дополнительную военную помощь в размере 125 млн долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена.
По мнению американских чиновников, Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении общественного контроля, что было необходимым условием для продолжения помощи.
Уточняется, что $125 млн являются второй половиной из $250 млн, выделенных Украине Конгрессом США на 2020 год.
Новый пакет помощи включает в себя два патрульных катера, вооруженных 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением, мобильные радиолокационные системы для выявления артиллерийских и ракетных обстрелов, десятки машин скорой помощи и средства защищенной связи, в том числе 100 тактических планшетов.
Представитель Пентагона отказался комментировать детали, сославшись на политику департамента не комментировать пакеты оружия, которые находятся на рассмотрении в Конгрессе.
Напомним, что по данным американских СМИ, промедление с оказанием военной помощи Украине объяснялось давлением на официальный Киев со стороны Белого дома, который требовал результатов по расследованию относительно Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена. Администрация президента США заявляла, что задержка связана с высоким уровнем коррупции в Украине.
по теме
Из США отправили девятый спецрейс с украинцами
Из США в Украину отправили 277 граждан, которые не могли вернуться домой
США дополнительно выделят Украине 1 млн долларов для борьбы с COVID-19
Эту помощь предоставят для приобретения связанных с эпидемией товаров
США надали Україні фінансову допомогу на боротьбу з COVID-19
Кошти пішли на підтримку лікарень, на допомогу вразливим групам населення та інформування населення про ризики коронавірусу
Телефонні розмови президентів: Україну сколихнув новий "касетний" скандал
Судячи з розшифровок, американські посадовці нібито брали участь у кадрових призначеннях в Україні - зокрема, генерального прокурора, та навіть курували комунально-тарифні питання
США требуют от России немедленно вернуть Крым
Обязательства США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остаются непоколебимыми