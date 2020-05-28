Пентагон уведомил Конгресс США о том, что власти Украины добились необходимого прогресса в ключевых реформах, поэтому заслуживают получить дополнительную военную помощь в размере 125 млн долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена.

По мнению американских чиновников, Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении общественного контроля, что было необходимым условием для продолжения помощи.

Уточняется, что $125 млн являются второй половиной из $250 млн, выделенных Украине Конгрессом США на 2020 год.

Новый пакет помощи включает в себя два патрульных катера, вооруженных 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением, мобильные радиолокационные системы для выявления артиллерийских и ракетных обстрелов, десятки машин скорой помощи и средства защищенной связи, в том числе 100 тактических планшетов.

Представитель Пентагона отказался комментировать детали, сославшись на политику департамента не комментировать пакеты оружия, которые находятся на рассмотрении в Конгрессе.

Напомним, что по данным американских СМИ, промедление с оказанием военной помощи Украине объяснялось давлением на официальный Киев со стороны Белого дома, который требовал результатов по расследованию относительно Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена. Администрация президента США заявляла, что задержка связана с высоким уровнем коррупции в Украине.