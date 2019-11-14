Задержка военной помощи Украине: в Пентагоне сделали заявление [ Редактировать ]
Генеральный инспектор Министерства обороны США Гленн Файн отказывается начать расследование для выяснения причин задержки выделения США военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.
В письме сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина, адресованного Файну говорится о разочаровании сенатора из-за отказа расследовать такие действия США. В ответ ему написали, что решение было принято в связи с опасением, что такое расследование может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое проходит в Палате представителей.
"Эта задержка препятствовала законным обязательствам Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители Министерства обороны вовлечены в любые схемы с оказания давления на политического оппонента (Украину, - ред ). Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли Министерства обороны в этих обвинениях и предоставило ваши выводы комитетам Конгресса по обороне", - говорится в письме.
Ранее мы писали о том, что Канада выделит Украине военную помощь. Также сообщалось о том, что США расширили санкции против Ирана. А также Дональд Трамп рассказал об отношениях с Украиной
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