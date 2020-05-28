По состоянию на четверг, 28 мая, второй день подряд "падают" мировые цены на нефть эталонных марок. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

Так, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,45%, до 33,91 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,41%, до 31,69 доллара за баррель.

Запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей.

Снижение цен идет вторую сессию подряд из-за неопределенности в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня.

Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.