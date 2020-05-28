Цены на нефть "обвалились" [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 28 мая, второй день подряд "падают" мировые цены на нефть эталонных марок. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).
Так, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,45%, до 33,91 доллара за баррель.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,41%, до 31,69 доллара за баррель.
Запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей.
Снижение цен идет вторую сессию подряд из-за неопределенности в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня.
Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.
по теме
Цены на нефть резко упали - Bloomberg
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%
В Беларуси нашли два месторождения нефти
По предварительным данным, их совокупные запасы превышают 2,5 миллиона тонн
Цены на нефть падают
Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились в последний рабочий день недели
Цены на нефть продолжают падать - Bloomberg
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,47%
Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине
В пятницу, 8 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились