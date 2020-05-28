Петра Порошенка знову викликали на допит у ДБР [ Редактировать ]
Спроба номер два. Завтра слідчі Державного бюро розслідування знову чекають на Петра Порошенка. При чому тепер хочуть поговорити одразу по двох справах: спочатку - щодо переміщення через митний кордон 43 картин.
А потім щодо плівок Деркача, на яких записана нібито розмова Порошенко та Байдена. Про це із колишнім президентом хочуть поговорити як зі свідком.
І я нагадаю, недавній виклик Петра Порошенка до ДБР перетворився на шоу. Політика чекали на допит у вівторок, та замість цього Порошенко разом із дружиною у музеї Гончара відкривав виставку своєї колекції картин.
Якраз тих, до розмитнення яких і мають питання слідчі. Тож ДБР-івці самі прийшли до музею. І фактично брали його штурмом та виламали зачинені двері.
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