Космічна подія року переноситься. Запуск першої ракети компанії SpaceX з людьми на борту відклали за 16 хвилин до старту.

Через погоду. Над космічним центром у Флориді зібралися грозові хмари і пішов дощ. І хоча всі знали прогноз, та до останнього сподівалися, що небо проясниться. В ракету навіть закачали паливо. А подивитися на старт прилетів Дональд Трамп.

Корабель Crew Dragon мав доправити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Уперше за дев'ять років американці зібралися вийти в космос на власному кораблі. І вперше в історії це апарат від приватної компанії. Наступна спроба запуску в суботу. О пів на одинадцяту вечора за Києвом.