Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которое отменило законное решение первой инстанции, является демонстрацией политической ангажированности этого судебного процесса и было, к сожалению, принято при непосредственном вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника, который считает меня личным врагом и действует из мотивов личной мести, пренебрегая правосудием. Артем Сытник, по моим данным, лично ездил в ВАКС и де-факто вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и по делу Клюева - было принято прямо противоположное решение, и суд отказал в применении мер пресечения в виде содержания под стражей.



Решение ВАКС нельзя объяснить с точки зрения права, оно является абсолютно нелогичным - заочно арестовывать человека, о местонахождении которого было официально оповещены следственные органы, согласно положениям международной правовой конвенции запрещено. Такое решение можно объяснить только политической конъюнктурой, и оно не имеет никакого отношения к принципам и нормам украинского и международного права.



Известно, что господин Сытник при подготовке этого заседания находился в тесном контакте с судьями Апелляционной палаты, чтобы убедить их в вынесении такого решения.



Это происходило на фоне переговоров и моих деклараций о готовности к сотрудничеству для возврата средств задолженности в бюджет государства (напомню всем, что первый раз я предложил отдать деньги государству два года назад). Мы хотим сохранить рабочие места, что чрезвычайно важно в период пандемии, мирового экономического кризиса, что затронул и экономику Украины. Мы хотим сохранить предприятие - крупного налогоплательщика и важного участника экономических процессов. Мы хотим быть положительным примером решения ситуации, возникшей после беспрецедентной банковской чистки, которая проводилась НБУ в 2014-2015 годах, когда с рынка были выведены большинство украинских банков. Хотим быть примером таких инициатив для других банков и их владельцев, что было бы в интересах государства.



К сожалению, люди, которые с нами воюют, используя свои возможности и свое влияние, не действуют в интересах Украины, уничтожая большую компанию, крупного налогоплательщика, большого работодателя. Они действуют в собственных интересах. Они действуют из собственных амбиций и нежелания признавать собственные ошибки и незаконность своих действий. Жаль, что Апелляционная палата ВАКС отменила законное решение первой инстанции и приняла в свою очередь решение незаконное, которое будет обжаловано в международных судах как такое, которое противоречит принципам верховенства права.



Это решение остановило движение на пути к мирному решению вопроса возврата задолженности банков, к чему мы стремились и чего добивались. Это стало демонстрацией, что хорошие инициативы с положительными экономическими последствиями нашему государству, к сожалению, не интересны. Что такие люди, как Сытник и его окружение, используя свое служебное положение и политическое влияние, могут безнаказанно расправиться с человеком, который позволил себе озвучить четкую принципиальную позицию в отношении директора НАБУ и его действий и методов.



Ситуация, в которой мы оказались, является неожиданной из-за ее абсурдности и неправомерности. Она показывает, что граждане нашей страны являются незащищенными перед политической конъюнктурой, могут быть наказаны за свою позицию полным нарушением правовых норм. Эта ситуация показывает, что в нашей стране до сих пор действуют двойные стандарты - и сама Апелляционная палата ВАКС принимает решение по делу Клименко или Клюева, а затем, в такой же ситуации - совершенно противоположное по делу Бахматюка. К сожалению, господин Сытник может себе позволить давить на новый судебный орган, который должен быть независимым и беспристрастным.

Очевидно, мы не можем дальше опираться на украинское правосудие как на гаранта соблюдения законных прав и будем добиваться справедливости в международных судах. К сожалению, это может привести к потерям бюджета, потерь тысяч рабочих мест, но это никогда не останавливало Сытника и его окружение, которые плевать хотели на интересы украинского государства.