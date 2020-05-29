В Киеве полицейские задержали молодых людей, которые жестоко убили случайного рыбака, чтобы завладеть его автомобилем и погасить свои кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района, которая пожаловалась, что несколько дней назад ее 44-летний муж уехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы "Безопасный город", и нашли "Опель", на котором уехал мужчина.

"Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы выяснили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Автомобиль изъяли, а оперативники разыскали мужчину, который его продал. С его помощью вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

"Этот дуэт к преступлению готовился заранее и даже распределил роли. Выбрали безлюдное место, увидели одинокого рыбака, а возле него - автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, потом затянули в воду и утопили. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты", - сообщил Андрей Крищенко.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, перенесли тело в его же машину, вывезли на пустырь и закопали в яме, которую заранее подготовили. Задержанным грозит пожизненное заключение.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

За умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289 УКУ) им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как "Подробности" сообщали ранее, в Одесской области произошло жуткое двойное убийство.