В Киеве задержали россиянина, который грабил аптеки и кредитные учреждения (видео) [ Редактировать ]
В Киеве оперативники задержали гражданина России, который совершил серию нападений на столичные аптеки и кредитные учреждения. Злоумышленник брызгал в лицо сотрудников слезоточивый газ, забирал выручку и убегал. Задержали его при попытке ограбить еще одну аптеку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В конце марта в Днепровское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку. Неизвестный в маске зашел в помещение и распылил в лицо фармацевту слезоточивый газ, после чего завладел выручкой из кассы и скрылся. Через некоторое время по аналогичной схеме незнакомец в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на улице Андрея Малышко и в Дарницком районе, завладев почти 40 тысячами гривен.
Правоохранители допросили потерпевших и свидетелей, провели осмотр мест преступлений, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия правонарушителя в момент нападения. Благодаря полученной информации, оперативники установили личность злоумышленника и при силовой поддержке сотрудников полиции особого назначения задержали преступника при попытке ограбить аптеку на улице Миропольской.
"Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около тысячи гривен, которые он успел забрать из кассы аптеки. Задержанный - гражданин соседней страны, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из города Чернигов, где в последнее время жил с семьей, арендовал помещение в городе Бровары и выезжал на "охоту" в столицу", - рассказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крыщенко.
Следователи готовят россиянину сообщение о подозрениях в совершении нескольких преступлений, за которые ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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