В Одесской области произошло жуткое двойное убийство [ Редактировать ]
В селе Шабо Одесской области убили мужчину и женщину. Тела обнаружили во дворе их собственного дома.
Об єтом сообщает "Украинская Служба Информации", ссылаясь на данные пресс-службы Национальной полиции в Одесской области.
"По словам соседей, 47-летний мужчина и 38-летняя женщина жили в гражданском браке. Убийство произошло в ночь с 27 на 28 мая. У обоих - огнестрельные ранения и колото-резанные раны, женщине, кроме того, переломали пальцы на одной руке", - говорится в сообщении.
Полиция ведет расследование и деталей пока не сообщает.
Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина жестоко убил 13-летнюю девочку.
Также мы писали о том, что в Польше в озере нашли тела двух украинцев.
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