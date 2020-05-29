В селе Шабо Одесской области убили мужчину и женщину. Тела обнаружили во дворе их собственного дома.

Об єтом сообщает "Украинская Служба Информации", ссылаясь на данные пресс-службы Национальной полиции в Одесской области.

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"По словам соседей, 47-летний мужчина и 38-летняя женщина жили в гражданском браке. Убийство произошло в ночь с 27 на 28 мая. У обоих - огнестрельные ранения и колото-резанные раны, женщине, кроме того, переломали пальцы на одной руке", - говорится в сообщении.

Полиция ведет расследование и деталей пока не сообщает.

Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина жестоко убил 13-летнюю девочку.

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